Mohammed Deif , o inimigo n . º 1 de Israel

Perdeu um olho e vários membros e andará em cadeira de rodas. Sobreviveu a várias tentativas para o assassinar. Organizado e criativo quanto a formas de matar, foi do “fantasma” a organização do massacre. O outro cérebro do Hamas celebrou as mortes em direto, mas de longe, no Qatar. Têm os dois o mesmo objetivo.

A 19 de agosto de 2014, um avião da força aérea israelita despejou uma bomba de uma tonelada sobre uma casa previamente identificada no bairro de Xeque Radwan, em Gaza. E depois uma segunda. O esforço pode parecer exagerado, mas uma bomba anterior, de apenas 250 quilos, tinha falhado o alvo humano, cuja reunião com outros líderes do Hamas ocorrera no segundo andar do edifício atingido – e só o primeiro andar explodira. Agora não queriam cometer o mesmo erro. E aquele era, garantiam os serviços de segurança, o edifício onde Mohammed Deif, líder da ala militar do Hamas, ia encontrar-se com uma das suas mulheres e dois dos seus filhos. Depois de 50 dias consecutivos sob fogo a partir de Gaza, os israelitas – era também Benjamin Netanyahu primeiro-ministro – queriam uma qualquer vitória para exibir.