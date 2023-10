Num gélido dezembro de 1992 cruzaram-se os destinos do Hezbollah, fundado pelos seguidores do aiatola Khomeini para fazer frente às tropas israelitas que tinham invadido o Líbano 10 anos antes, e do Hamas, formado em 1987, com apoio da Irmandade Muçulmana do Egito, para combater na Primeira Intifada, a revolta palestiniana nos territórios ocupados e em Israel.