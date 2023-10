Operação terrorista concertada do Hamas apanhou Israel a dormir – nos dois sentidos da palavra. Às primeiras horas da madrugada, milhares de rockets eram disparados enquanto centenas de homens entravam por terra, por mar e pelo ar. Forças de defesa no terreno sem tempo para reagir.

6h30

As sirenes começam a tocar em Israel. Milhares de rockets, bem como drones suicidas, são lançados a partir da Faixa de Gaza e começam a cair no Centro e Sul do país, atingindo as cidades de Ashkelon (a 20 km), Rehovot (55 km) e Telavive (70 km). Uma localidade nos subúrbios de Jerusalém (80 km) também foi atingida. O governo pede aos cidadãos para não saírem de casa.