Morreu Alexei Navalny, o maior opositor de Putin

O ex-advogado tinha 47 anos e estava a cumprir sentença por oposição ao presidente russo numa prisão no Ártico.

A sua equipa também não tem confirmação oficial da morte. O advogado de Alexei Navalny já se está a deslocar rumo à colónia penal.



Acusado de financiamento de atividade extremista, incitamento de atividades extremistas, criação de uma organização não governamental (ONG) que violava os direitos dos cidadãos e "reabilitação da ideologia nazi", Navalny acusou Putin de corrupção. Em 2024, a Rússia vai ter eleições presidenciais. Em janeiro, Alexei Navalny foi colocado numa prisão acima do Círculo Polar Ártico. Durante várias semanas, a sua equipa de advogados não soube do seu paradeiro.O ex-advogado tinha 47 anos. Caso cumprisse toda a pena a que foi condenado, a prisão seria a sua casa até aos 74. Recorde-se que Alexei Navalny quis concorrer contra Vladimir Putin nas presidenciais de 2018, tendo até começado a sua campanha, mas acabou por ser impedido de concorrer pelas autoridades eleitorais. Em 2020, foi envenenado com Novichok, um agente químico, e foi tratado na Alemanha. Foi depois de ter sobrevivido que decidiu voltar na mesma à Rússia, onde foi prontamente detido em 2021 por violar os termos da liberdade condicional que lhe foi imposta pela justiça russa.Em dezembro de 2023, a equipa de Alexei Navalny fez um novo alerta acerca da sua saúde, depois de o ex-advogado ter sofrido desmaios semelhantes aos causados por quebras de tensão. O seu envenenamento em 2020 também lhe causou sequelas.Acusado de financiamento de atividade extremista, incitamento de atividades extremistas, criação de uma organização não governamental (ONG) que violava os direitos dos cidadãos e "reabilitação da ideologia nazi", Navalny acusou Putin de corrupção. Em 2024, a Rússia vai ter eleições presidenciais.

A notícia da sua morte foi dada pelos serviços prisionais. No site, o Serviço Federal Penitenciário do Distrito Autónomo de Yamalo-Nenets indicou que Alexei Navalny "se sentiu mal" depois de uma caminhada na sexta-feira, e "perdeu quase logo a consciência".Segundo os serviços russos, foi chamada uma equipa médica mas foi impossível ressuscitar o antigo advogado. Não foi indicada uma causa da morte.Segundo a agência noticiosa Reuters, o Kremlin ainda não tem informação sobre a causa da morte de Navalny, mas estão a ser feitas investigações. Vladimir Putin já foi informado acerca da morte do seu maior opositor.