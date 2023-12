Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um desenho da filha levou Yekaterina Duntsova a enfrentar Putin

A antiga jornalista russa espera conseguir disputar com Putin as próximas eleições presidenciais e promover a sua visão de uma Rússia “humana amigável e disposta a cooperar com todos com base no princípio do respeito".