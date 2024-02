Trump comparou os seus problemas jurídicos à perseguição a Alexei Navalny

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Numa entrevista à jornalista Laura Ingraham, do canal Fox News, Donald Trump não se poupou aos comentários, quando se referiu ao opositor russo Alexei Navalny - que morreu a 16 de fevereiro após de se ter sentido mal durante uma caminhada. Na terça-feira (20), o ex-presidente dos Estados Unidos chegou a comparar-se com o antigo advogado de 47 anos.





A carregar o vídeo ... Entrevista a Donald Trump

Primeiro começou por o elogiar, ao dizer que foi uma pessoa "corajosa" que regressou à Rússia mesmo depois de as autoridades alemãs o terem informado que havia sido envenenado em 2020. Depois, comparou as suas várias e extensas batalhas legais e acusações criminais de que é alvo, às vividas pelo antigo ativista, preso desde 2021.

"A situação de Navalny é muito triste. Ele foi muito corajoso porque ele voltou quando poderia ter ficado longe e isso é uma coisa horrível", disse Donald Trump na terça-feira. "Mas também está a acontecer no nosso país. Estamos a transformarmo-nos num país comunista em muitos aspetos. Fui indiciado quatro vezes. Tenho oito ou nove processos. Tudo pelo facto de estar na política."

"Isto uma forma de Navalny. É uma forma de comunismo ou fascismo", acrescentou, ao referir-se a uma multa de 355 milhões de dólares (328 milhões de euros) que lhe foi imputada pelo juiz Arthur Engoron, após um julgamento civil em Nova Iorque.

Donald Trump já havia sido criticado pela rua rival republicana, Nikki Haley, por não ter reagido inicialmente à morte de Navalny, na semana passada. Trump optou por lamentar a morte do opositor russo ao mesmo tempo que apontou o dedo ao atual presidente e recandidato, Joe Biden, e se gabou da sua relação com o presidente russo, Vladimir Putin, e outros líderes estrangeiros.



"Conheço Putin muito bem. E conheço o presidente Xi [Jinping], da China. Conheço mais Kim Jong-un [da Coreia do Norte], e fiz um ótimo trabalho com ele", esclareceu.



A Casa Branca ainda não comentou as palavras de Donald Trump. No entanto, anunciou que irá revelar esta sexta-feira, 23 de fevereiro, um "grande pacote de sanções" dirigido à Rússia, em resposta à morte de Navalny. Joe Biden culpa Putin pelo sucedido.