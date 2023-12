Onde está Alexei Navalny, o opositor de Putin?

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O desaparecimento do principal opositor de Putin há duas semanas coincide com o início de uma nova campanha presidencial. Advogados acreditam que Navalny esteja numa colónia de "regime especial".

Andreia Antunes com Leonor Riso

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Alexei Navalny, líder da oposição na Rússia, está desaparecido há duas semanas. Os advogados dizem não conseguir contactar o político há duas semanas e teme-se que tenha sido deportado para uma colónia de "regime especial", o regime prisional mais duro da Rússia. O desaparecimento do maior opositor de Vladimir Putin acontece quando o presidente russo lançou a campanha para uma nova corrida presidencial.



Cofina Media

Os tribunais russos suspenderam esta segunda-feira a abertura de novos processos criminais contra o dissidente e suspenderam as sete audiências em que era suposto Navalny ser ouvido. De acordo com a assessoria de Navalny, a equipa de advogados enviou, até ao momento, pedidos a quase 200 centros de detenção preventiva do país à sua procura, mas ainda sem resultado.

A porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh, escreveu na rede social X, antigo Twitter, que Navalny tinha várias audiências agendadas, algumas das quais foram suspensas porque a localização desconhecida do político impedia a sua participação pessoalmente ou por videoconferência.

Navalny, que foi condenado a quase três décadas de prisão, desapareceu de uma prisão na região de Vladimir, perto de Moscovo, há duas semanas: suspeita-se que possa ter sido transferido para uma colónia de "regime especial", onde se pode manter incomunicável sob o regime prisional mais severo da Rússia. As Nações Unidas classificaram este desaparecimento como "forçado".

"Fiquei a saber que a audiência sobre as violações dos direitos humanos de Navalny, marcada para sexta-feira, não ocorreu. Os advogados de Navalny, que estão impedidos de se encontrar com ele desde 6 de dezembro, foram informados pelo tribunal de que o seu cliente já não se encontra detido na região de Vladimir, sem fornecer mais detalhes", explicou a relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos na Rússia, Mariana Katzarova, citada pelas agências noticiosas.

O Kremlin não respondeu a perguntas sobre o paradeiro de Navalny, com o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, a garantir que o Governo não tem "nem a intenção nem a capacidade de rastrear o destino dos prisioneiros".

Alexei Navalny foi detido em 2021, depois de ter regressado à Rússia vindo da Alemanha, onde esteve a recuperar de um alegado envenenamento. Foi inicialmente condenado a 11 anos e meio de prisão por fraude e em agosto deste ano a mais 19 anos de prisão, novamente por fraude, crime a que se juntaram o de financiamento de atividades extremistas e a criação de uma organização extremista.

O desaparecimento de Navalny ocorre quando Putin lança a sua campanha para um quinto mandato presidencial. Segundo os seus apoiantes, é provável que Navalny seja mantido na prisão enquanto o presidente russo se mantiver no poder.