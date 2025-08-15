Morreu Teresa Caeiro, ex-deputada do CDS e antiga vice-presidente do Parlamento

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A ex-deputada do CDS e antiga vice-presidente do Parlamento, Teresa Caeiro, morreu esta quinta-feira aos 56 anos.



Teresa Caeiro

Licenciada e mestre em direito, a jurista trabalhou ao longo do seu percurso sempre ligada à política. Ultrapassou vários governos e transformou-se numa figura do CDS.

Entre o período de 2011 e 2019 foi vice-presidente do Parlamento.

Contudo, em julho de 2025 tomou a decisão de se desfiliar do partido.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou, numa mensagem divulgada na página da Presidência na quinta-feira à noite, que "Teresa Caeiro deixa uma enorme saudade do seu contributo ao serviço do país e do trato sempre afável", lamentando "profundamente o desaparecimento precoce".

"Neste momento de perda, o Presidente da República envia à Família e aos amigos as mais sentidas condolências", pode ler-se.

O líder do grupo parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, lembrou que Teresa Caeiro era uma pessoa "extraordinariamente generosa, que exerceu sempre cargos políticos com enorme dedicação, enorme sentido cívico e de serviço público".

"Também conhecida por Tegui deixa muitas saudades. Entregou grande parte da sua vida à causa pública (...). Apesar de ser coerente politicamente, era muito respeitada por todos os quadrantes políticos, por todos os partidos. Merece ser recordada como alguém que fez bem a Portugal, e que serviu com grande generosidade", vincou Paulo Núncio à agência Lusa.

Também o antigo presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues manifestou à Lusa estar chocado com a notícia da morte de "uma amiga".

"[Foi] Uma vice-presidente que sempre honrou o Parlamento, envio um abraço a toda a sua família. Até sempre, Teresa", salientou o socialista, que foi líder da Assembleia da República quando Teresa Caeiro ocupava a vice-presidência.

Formada em Direito pela Universidade de Lisboa, já no final dos anos 1990 o líder do CDS-PP, Paulo Portas, chamou Teresa Caeiro para assessora jurídica do grupo parlamentar dos democratas-cristãos na Assembleia da República, sendo depois chefe de gabinete do mesmo grupo parlamentar, de acordo com a sua biografia.

Em 2002 foi eleita deputada pela primeira vez, tendo sido nomeado no mesmo ano para o cargo de governadora civil de Lisboa.

Integrou, em 2003, o Governo liderado por Durão Barroso, assumindo o cargo de secretária de Estado da Segurança Social, e, mais tarde, no executivo de Pedro Santana Lopes, foi Secretária de Estado das Artes e dos Espectáculos.

Foi vice-presidente da Assembleia da República em três legislaturas (X, XI e XII).

Em julho anunciou em entrevista à Antena 1 a desvinculação do CDS-PP, após 30 anos de militância.

"O projeto partidário do CDS não evoluiu, não inovou, não tem identidade própria e, francamente, não me mobiliza", alegou a antiga secretária de Estado.