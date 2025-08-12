Sábado – Pense por si

Comer bem para fugir ao açúcar

Comer bem para fugir ao açúcar
Susana Lúcio 12 de agosto de 2025 às 23:00

Bolos, bolachas e chocolates perturbam o cérebro e tornam difícil distinguir entre fome e vontade de comer. Para os deixar de lado, não é necessário sacrifício, basta pôr no prato mais verduras e treinar os músculos.

Gosto de doces e quando me dava vontade comia-os fosse a que hora fosse”, conta Anabela Ramos, de 49 anos. “Às vezes, não conseguia adormecer sem comer uns quadrados de chocolate de leite”, acrescenta. O peso começou a aumentar. “Tentei dietas restritivas e até o jejum intermitente, mas perdia um quilo para voltar a ganhá-lo pouco depois”, diz. Em março deste ano, quando o ponteiro da balança indicava 80,3 quilos de peso, Anabela Ramos recorreu à nutricionista Mariana Abecasis. “Faço um plano alimentar em que tenho muitas alternativas para comer e até posso comer um chocolate com poucas calorias, aliado à fruta, mas agora deixei de sentir falta”, garante. Já perdeu 13 quilos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Alimentação Dieta Alexandre Azevedo Conceição Calhau Portugal Faculdade de Medicina Parque da Paz Berlim
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Comer bem para fugir ao açúcar