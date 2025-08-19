Sábado – Pense por si

Vida

D. Manuel I. Os amores do rei que não teve amantes

Vanda Marques
Vanda Marques 19 de agosto de 2025 às 23:00

Fez questão de casar com a viúva do primo, depois com a irmã desta e quase abdicou com o desgosto da sua morte. Por fim, roubou a noiva do filho.

Tinha passado pouco mais de um mês do casamento com D. Manuel I e a mulher, Isabel, escrevia ao pai. Era um pedido de desculpas, porque o matrimónio estava a correr tão bem que se esquecia de falar com os reis castelhanos. A prova foi encontrada pelo biógrafo de D. Manuel I, João Paulo Oliveira e Costa. São duas cartas, datadas de novembro de 1497, que estão em Madrid. Isabel queixava-se de “não ter descanso” e de que “preferia ter menos prazeres para melhor servir seus pais.” Mas aquele casamento, com a herdeira do trono de Castela, era mais do que apenas amor.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Morte Casamento Realeza Castela Isabel Stilwell Isabel de Melo Portugal Luís Filipe Thomáz
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber Crónicas

É urgente reconhecer a polícia

O descontentamento que se vive dentro da Polícia de Segurança Pública resulta de décadas de acumulação de fragilidades estruturais: salários de entrada pouco acima do mínimo nacional, suplementos que não refletem o risco real da função, instalações degradadas e falta de meios operacionais.

Menu shortcuts

D. Manuel I. Os amores do rei que não teve amantes