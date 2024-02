Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Líderes políticos, militares e diplomatas de todo o mundo estarão reunidos até 18 de fevereiro na Conferência de Segurança de Munique para discutir "os maiores desafios à segurança internacional", com as guerras na Ucrânia e Médio Oriente em cima da mesa, a par das ameaças de Trump à NATO. No entanto, a morte do maior opositor de Putin, Alexei Navalny, marcará o evento.