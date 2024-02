Causa da morte de Navalny por determinar. Família exige corpo e respostas

A confirmação da morte de Alexei Navalny, o maior opositor do presidente russo, Vladimir Putin, tem gerado uma onda de indignação e pedidos por justiça na Rússia e em todo o mundo.



Evgeny Feldman for Alexei Navalny's campaign / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

As circunstâncias da morte do opositor ao regime fizeram com que a sua equipa e apoiantes exijam uma investigação sobre o ocorrido, após as autoridades russas afirmarem que o ativista morreu de "síndrome da morte súbita" após uma caminhada na colónia penal.

O paradeiro do corpo de Navalny ainda é desconhecido, pelo que ainda não foi possível concluir a causa da sua morte. No entanto, segundo o jornal russo Novaya Gazeta Europe, o corpo do opositor russo encontra-se na morgue do Hospital Clínico do Distrito de Salekhard, e no sábado, dia 18, ainda não tinha sido realizada nenhuma autópsia.

Um paramédico do serviço de ambulâncias de Salekhard mencionou que era peculiar o encaminhamento do corpo para o hospital clínico em vez do departamento de medicina legal. "Poderiam muito bem ter colocado um cartaz a dizer 'algo misterioso está a acontecer aqui'", disse um paramédico ao jornal.

O paramédico ainda mencionou que houve relatos de que os patologistas do hospital foram proibidos de realizar uma autópsia, tendo de esperar por médicos da capital para realizar a mesma. Estas ordens levantaram suspeitas sobre a possível tentativa de ocultação de informações.

"Como paramédico experiente, posso dizer que as lesões descritas por quem as viu parecem ter resultado de convulsões", referiu o paramédico. "Se uma pessoa está a ter convulsões, o os outros tentam segurá-la, mas as convulsões são muito fortes, então aparecem hematomas."

O paramédico acrescentou que Navalny também teria um hematoma no peito, do que "vem de massagem cardíaca indireta". "Tentaram reanimá-lo, e [Alexei Navalny] provavelmente morreu de paragem cardíaca."

Familiares, aliados e observadores internacionais exigem respostas claras e justiça por Navalny.

Família quer o corpo

A família de Alexei Navalny tem vindo a enfrentar vários obstáculos ao tentar localizar e obter acesso ao corpo. "Exigimos que o corpo de Alexey Navalny seja entregue à sua família imediatamente", disse Kira Yarmysh na rede social X (antigo Twitter).

A porta-voz acrescentou que o advogado de Alexei Navalny tinha sido informado de que a causa da morte ainda não tinha sido determinada. "É óbvio que estão a mentir e a fazer tudo o que podem para evitar entregar o corpo."

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are… — ???? ????? (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024

A mesma acrescentou as autoridades não entregarão o corpo de Alexei Navalny aos seus familiares até que a investigação seja concluída.

Ivan Zhdanov, diretor da Fundação Anticorrupção do opositor de Putin, afirmou no X que a mãe de Navalny já tinha sido informada pelas autoridades prisionais de que o seu filho havia morrido de "síndrome da morte súbita".

A advogada da mãe de Navalny, Lyudmila Navalnaya, chegou a ir à morgue onde estaria o corpo de Alexei Navalny, mas o corpo não estava no local.

Alexei Navalny morreu após uma caminhada na colónia penal em Kharp, a cerca de 1.900 km a nordeste de Moscovo. A sua morte ocorreu a menos de um mês das eleições presidenciais que dará a Putin mais seis anos no poder, tornando-se assim o líder que mais tempo governou a Rússia.

"O seu legado não vai morrer", referiu Kira Yarmysh à Reuters. "Perdemos o nosso líder, mas não perdemos as nossas ideias e as nossas crenças. Tenho certeza de que o seu legado não morrerá com ele."