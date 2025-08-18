Sábado – Pense por si

Portugal

Polícias espancam até à morte

Augusto Freitas de Sousa 18 de agosto de 2025 às 07:07

Dois agentes da PSP foram acusados de ter levado dois marroquinos algemados num carro-patrulha para um local ermo e espancado um deles. A vítima morreu 19 dias depois no hospital de Faro.

O relógio batia as 20h30 quando Aissa Ait Aissa e Hassan Ait Rahou entraram no supermercado Algartalhos, em Olhão, e começaram, ainda no interior, a abrir e a consumir vários alimentos. Depois de terem sido confrontados pelos funcionários abandonaram o local ainda antes da PSP ter chegado. Os agentes Pedro B. e Jorge S. da esquadra de Olhão encontraram os marroquinos nas imediações, algemaram-nos, e levaram-nos para a zona de Pechão onde terão espancado Aissa Ait Aissa provocando-lhe ferimentos que acabariam por o levar à morte.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Acusação Morte Crime lei e justiça Crime Polícia de Segurança Pública Olhão Pechão
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber Crónicas

É urgente reconhecer a polícia

O descontentamento que se vive dentro da Polícia de Segurança Pública resulta de décadas de acumulação de fragilidades estruturais: salários de entrada pouco acima do mínimo nacional, suplementos que não refletem o risco real da função, instalações degradadas e falta de meios operacionais.

Menu shortcuts

Polícias espancam até à morte