Prepare a carteira: o que não estiver esgotado vai ficar mais caro

Há um choque económico global inédito em curso e em Ferreira do Zêzere, no Ribatejo, os efeitos são sentidos em pleno. Na Zêzereovo, um grande produtor de ovos que fornece as grandes cadeias de supermercados, a pressão é total. “As pintas na fase de cria precisam de calor que gasta muito gás e o preço do gás disparou”, explica o diretor-geral Alfredo Martins. Depois há a parte das rações. “Aí a questão é essencialmente o preço do milho e da soja, os componentes das rações”, explica o gestor.



A associação do setor, a FIPA, explica que o preço do milho subiu mais de 40% do início de 2020 até meados deste ano e o da soja mais de 55%. A seguir vem o custo do cartão que serve para embalar os ovos e que já subiu três vezes este ano – dependendo da indústria, o preço subiu entre 30% e 50% no mercado português. E há o preço do transporte por camião, afetado pela alta dos combustíveis. A empresa já fez um pequeno aumento do preço este ano, mas o gestor não tem dúvidas. “Vamos ter de fazer outro, à volta de 20 cêntimos por dúzia, não há hipótese”, admite. Será uma subida de cerca de 20%, sentida pelos consumidores provavelmente no início do próximo ano.



Mais a sul, no Algarve, uma pequena loja de produtos para bebés conta outra história sobre o choque mundial. “Não estamos a conseguir comprar material”, conta Cláudia Nunes, sócia-gerente da Bebé Fofo, uma loja em São Brás de Alportel que vende online para todo o País. Os importadores que fornecem a loja explicam a Cláudia que as cadeirinhas auto, as banheiras e os carrinhos de bebé, todos feitos na China, ficam lá parados porque o preço do frete marítimo subiu tanto – cerca de seis vezes nos últimos 12 meses – que não compensa trazê-los para a Europa.