Ainda não há Prateleiras Vazias, mas...

A área de champôs, cremes, pastas de dentes e todo o tipo de cuidados de higiene pessoal é a primeira logo à entrada do hipermercado. As embalagens de gel de duche estão alinhadas e formam uma fila perfeita na extremidade da prateleira. Só que, retirando esse produto que serve de mostrador, fica em muitos casos um buraco vazio até ao fundo da estante, onde está novamente uma fila de recipientes de plástico. São 9h20, uma funcionária do Continente abre caixas de cartão de onde retira batons. Questionada sobre a organização peculiar das prateleiras, explica que ainda não teve “tempo para arrumar melhor”. Não estará também relacionado com a escassez de produtos, pergunto. Até porque a disposição repete-se na zona dos enlatados, dos cereais ou da alimentação para gatos. “Às vezes não há pessoas suficientes para repor o stock”, justifica.



A história não é assim tão linear. A escassez de matérias primas é real e global, mesmo que em Portugal ainda não seja dramática, defende Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição): “Ainda não há falta de produtos.” Mas “há uma enorme pressão na cadeia de abastecimento e distribuição que decorre de vários fatores. O que se verifica é o aumento de custos e alguns atrasos na entrega de mercadorias”.



No Pingo Doce, a diminuição de stocks também é visível. Se houver dois itens do mesmo artigo ficam agrupados na extremidade da prateleira, com o espaço vazio atrás – o mesmo acontece no Auchan. Se existirem seis, a lógica é a mesma. No Continente, o sistema fila de produtos-buraco-fila de produtos não parece um acaso, já que se verifica em várias lojas. Contudo, na resposta enviada à SÁBADO, a Sonae MC diz apenas que “a colocação das embalagens na linha da frente das prateleiras está relacionada com a melhor visibilidade e alcance dos produtos por parte dos consumidores”.