Essencial para a alimentação? Ver o relógio antes de comer

"O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia." O conselho que ouvimos a vida inteira de pais e avós é agora verdade científica. Comer bem de manhã, sem esquecer as proteínas do leite, iogurte ou ovos, é vital para uma vida ativa e saudável. Porquê? Porque a ingestão de proteínas é essencial na formação da massa muscular e, segundo um estudo japonês, é de manhã e não à noite que a ingestão de proteínas resulta numa maior produção deste tipo de músculos.