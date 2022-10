Colaram-se na Porche contra as emissões de gases. Acabaram com fome e dores provocadas pela cola

Os protestos ambientais têm marcado as notícias das últimas semanas. Depois da vandalização de obras de arte, esta semana, elementos dos grupos Scientist Rebellion e do Extinction Rebellion colaram-se, os primeiros, no chão do pavilhão da Porche na exposição de carros de luxo Autostadt, e os segundos, a Ferraris na Paris Motor Show.