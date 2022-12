Chocolate: o negócio que o Natal torna mais doce

Há marcas de chocolates que nascem por acaso, de uma viagem à Áustria. Aconteceu na década de 50, quando os filhos do fundador da Avianense (António José Rodrigues Lima) se encantaram com uns bombons. Não tanto pelo sabor, mais pelo embrulho com a imagem de Mozart. Matutaram na ideia, iam adaptá-la ao contexto português com uma cara diferente: em vez do compositor austríaco, escolheram D. Pedro IV, Rei de Portugal e primeiro imperador do Brasil.