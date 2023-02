No primeiro dia de fevereiro vários meios de comunicação noticiaram aumentos na casa dos 10% e o governo iniciou uma investigação sobre a forma como os preços estão sinalizados na maior parte dos supermercados e se foram cumpridas todas as leis.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Supermercados noruegueses recuam no aumento dos preços após pressão do governo

Alguns dos principais supermercados da Noruega estão a reverter os aumentos do preços realizados no início desta semana depois de a subida ter provocado duras críticas por parte do governo.







REUTERS/Victoria Klesty

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O Rema 100 aumentou os preços numa média de 4,8% no dia 1 de fevereiro mas entretanto anunciou que estes vão voltar aos níveis do mês de janeiro, apesar dos custos "claramente mais altos" na eletricidade, matérias-primas e fornecedores.Também o seu maior concorrente, o Coop, garantiu que vai tomar medidas semelhantes em cerca de quatro mil dos seus produtos.O governo norueguês anunciou um plano, que contém dez etapas, para conter o aumento dos preços dos alimentos na quarta-feira. Este plano inclui reforçar o poder do órgão fiscalizador da concorrência e reduzir o limite de valor de mercado que permite considerar uma empresa como dominante no mercado.No primeiro dia de fevereiro vários meios de comunicação noticiaram aumentos dos preços na casa dos 10% e o governo iniciou uma investigação sobre a forma como os preços estão sinalizados na maior parte dos supermercados e se foram cumpridas todas as leis de aumentos de preços.O ministro do Comércio e Indústria, Jan Christian Vestre, considerou que este tipo de aumentos pode prejudicar uma indústria com uma "concorrência muito baixa". O primeiro-ministro Jonas Gahr Store também criticou o aumento repentino dos preços.A Noruega, assim como grande parte da Europa, está a implementar políticas para tentar controlar a inflação e evitar uma recessão. O Norges Bank espera que a inflação de janeiro e fevereiro alcance os 5,9%.