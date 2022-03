Será que a guerra vai trazer o diabo para Portugal?

Christine Lagarde usava um pin com as cores da bandeira da Ucrânia no momento em que, na quinta-feira, anunciou que o Banco Central Europeu (BCE) vai acelerar a suspensão do programa de compras de ativos para algures no terceiro trimestre do ano. O adereço era duplamente simbólico. O gesto de solidariedade com o povo ucraniano pode ser lido também como um sinal de que todas as decisões do BCE são tomadas tendo em conta o que se está a passar a leste.