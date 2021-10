Inflação anual dispara em Espanha para 5,5%, o maior aumento desde 1992

Índice provisório de preços no consumidor para outubro indica que a subida da inflação foi de um ponto e meio acima da anual de setembro (4%).

O nível dos preços continuou a aumentar em outubro em Espanha, impulsionados pelas subidas na eletricidade e nos combustíveis, mais 5,5% em relação ao mesmo mês de 2020, a taxa mais alta desde 1992.







O Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE) publicou hoje o índice provisório de preços no consumidor (IPC) para outubro, que também indica que a subida da inflação foi de um ponto e meio acima da anual de setembro (4%).Se o valor provisório da inflação anual for confirmado a 12 de novembro, será confirmada a aceleração dos preços dos últimos meses.A inflação atual é explicada pelo aumento dos preços da eletricidade e, em menor medida, dos combustíveis e lubrificantes para veículos pessoais, que eram mais baratos em outubro do ano passado.