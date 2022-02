Encher o carrinho, apesar dos preços

Começar as compras pelos corredores do fundo do supermercado e nunca pelas ilhas à entrada. Levar um cesto pequeno e não um carrinho grande. Cumprir a lista, previamente revista em casa tendo em conta o que tem na despensa. Ah, e nunca, mas nunca ir às compras com fome. Estas são algumas das dicas essenciais para combater a subida da taxa de inflação. Não acredita?



A inflação nos países da OCDE registou o valor mais alto dos últimos 25 anos em novembro de 2021 – 5,8%. Portugal mesmo assim encontra-se no grupo de inflação mais baixa, em novembro tinha 2,6%. Mas já está a subir – 2,8% em dezembro e 3,3% em janeiro. O quer isto dizer? “A inflação reflete-se no poder de compra. As famílias, sem alteração nos seus rendimentos, isto é, sem aumentos salariais, vão ao supermercado e, pelas compras habituais, vão pagar mais do que pagaram em 2021. E isto com os mesmos rendimentos. Ou seja, as famílias vão sentir uma maior dificuldade em manter o seu nível de vida e, para tal, vão ter de gastar mais”, explica à SÁBADO Rui Bairrada, CEO da empresa de consultoria financeira, Doutor Finanças. Bárbara Barroso, especialista em finanças pessoais e fundadora do MoneyLab, sublinha que o que a inflação faz é delapidar o rendimento das pessoas: “Perante isto só há duas hipóteses: ou se ganha mais ou se gasta menos.” Para ganhar mais, terá de procurar outras formas de rendimento, part-times e negócios a partir de casa, por exemplo. Para gastar menos bastam pequenas mudanças.



Sabe o que precisa?

Quantas vezes foi às compras e regressou com mais um pacote de arroz – a juntar aos três da despensa – mas sem a polpa de tomate? Erro de planeamento. Primeira regra para não perder dinheiro: saber bem o que tem na despensa e fazer uma lista detalhada das compras de que precisa. “Ajuda fazer um menu semanal e ter um inventário do que está no frigorífico e na despensa. Aliás, os produtos devem estar organizados segundo o prazo de validade, com os que terminam mais cedo à frente”, diz à SÁBADO Bárbara Barroso. Outra dica é saber o que são promoções. Ou seja, quando comprar deve olhar sempre para o preço por unidade. “Aquilo que pode parecer uma promoção, por ser uma embalagem maior, muitas vezes sai mais caro à unidade”, explica Janine Medeira, blogger e criadora da página Poupadinhos e com Vales. E reforça: “A ida ao supermercado deve ser estratégica.”