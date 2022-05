Compras online. Não há devoluções grátis?

Fica mais barato destruir ou deixar nas mãos dos clientes as encomendas que eles decidem enviar de volta do que verificar o estado dos produtos e pô-los novamente nas prateleiras – para os vender outra vez.

Para onde vai, afinal, aquele tapete que comprou online e que decidiu devolver? E as calças iguais, mas de tamanhos diferentes, que encomendou a mais porque não tinha a certeza quais lhe serviriam? As caixas de Legos, Dvds, máquinas de fazer pipocas ou até fraldas que saíram da sua casa novamente para o vendedor? Só nos Estados Unidos são devolvidos - a cada minuto que passa - 180 mil euros em mercadoria. Mercadoria que, muitas vezes, acaba diretamente no lixo: de acordo com um inquérito da americana Optoro, que gere devoluções de empresas, quase metade de 120 retalhistas admite deitar fora mais de 25% dos produtos.