Seca vai ter pouco impacto nos preços no supermercado

Pão, leite, ovos e carne. Não se prevê que estes produtos sofram grandes oscilações de preços devido exclusivamente à seca que assola o país, segundo as principais associações dos respetivos setores, ouvidas pela SÁBADO.



Hélder Pires, da ACIP - Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, diz que "até ao momento" não sentiram um agravamento nas matérias-primas. "A seca vai aumentar de certeza a produção de cereais, mas não temos dados que permitam aferir com certezas." O responsável diz que o pouco impacto da seca no preço do pão deve-se ao facto de "os cereais funcionarem em mercado global e grande parte são importados; mais de metade vêm dos Estados Unidos e do resto da Europa." Acrescente-se que Portugal importa cerca de 90% dos cereais de que necessita.



Acrescenta o responsável que o conflito na Ucrânia pode ser uma causa para a subida do preço da matéria-prima porque aquele país, e sobretudo a Rússia, são grandes produtores de cereais. Tal como noutros setores, Hélder Pires diz que o maior impacto no preço do pão deve-se à subida do preço da energia e das matérias-primas importadas, ou seja, à conjetura internacional de forte inflação de preços.