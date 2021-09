Loucura nos preços da luz: o que se passa e como nos vai afetar?

O Governo tem armas para mitigar o impacto dos preços recorde no mercado grossista da eletricidade, mas há uma certeza: vamos pagar mais na conta da luz. Saiba o que se passa e o que pode acontecer.

O leitor ainda não sente na sua fatura mensal, mas no mercado grossista de eletricidade os últimos meses têm sido de loucura sem precedentes. Este mercado é onde se fixam os preços diários da matéria-prima que é comprada pelas empresas comercializadoras, que depois a vendem às famílias e clientes empresariais. Neste mercado – Portugal e Espanha estão juntos num mercado chamado Mibel – o preço tem subido imparavelmente para níveis históricos: o preço do MW/h (megawatt por hora) atingiu esta semana um recorde de 172 euros, 3,6 vezes mais do que há um ano. A imagem abaixo ilustra o que se tem passado.





Esta subida na Península Ibérica tem sido acompanhada por subidas generalizadas na Europa, onde o tema se tornou central. O que se passa? E que impacto terá no seu bolso?

Porque estão a subir tanto os preços da matéria-prima?