Como ganhar dinheiro em 2022

O próximo ano traz mais inflação e incerteza sobre as taxas de juro. Saiba como pode proteger o seu património para garantir o futuro - não é fugindo do risco - e onde poupar para aliviar o presente. E confira as dicas de seis especialistas.

A maior novidade para as finanças pessoais no próximo ano é o regresso da inflação. Na aparência este é um regresso que por agora se prevê suave, com o Banco de Portugal a prever uma taxa de inflação de 1,8% em 2022 e uma diminuição da pressão sobre os preços na segunda metade do ano. A incerteza é, contudo, grande - assim como a incerteza sobre que tipo de impacto pode ter na resposta do Banco Central Europeu, ou seja, nas taxas de juro. Nenhuma destas incertezas esteve tão presente nos últimos anos.

Num País com milhares de famílias expostas às flutuações das taxas Euribor - que mesmo no fim do ano atingiram um mínimo histórico - e com aforradores pouco educados para investir para o longo prazo com algum risco, as mudanças previstas para 2022 são importantes. Quem deve ao banco tem de se preparar para o eventual início do regresso das taxas de juro à normalidade. Já a maioria que foge do risco nos investimentos vai perder dinheiro - a menos que comece já um plano diferente que, no longo prazo, lhe traga ganhos.

Nas próximas páginas encontrará um breve guia, com apoio de especialistas, que não pretende ser definitivo. A ideia é abrir perspetivas sobre formas racionais de ganhar mais dinheiro para o futuro e de poupar muito já no presente. Há, também, um foco grande nos erros que deve evitar cometer na gestão das suas finanças.