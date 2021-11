Orçamento. Seis meses com o pé no travão

Na Administração Pública, cada ano traz sempre mais receita e mais despesa, mas o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 muda o cenário: até haver novo orçamento, o dinheiro no próximo ano será o mesmo que foi gasto este ano, partido em 12 fatias mensais, ou seja, em duodécimos. Não é inédito: desde 1985 houve sete períodos de governação em duodécimos, com o último, de quatro meses, a acontecer em 2020.



novidade é a duração: entre as eleições, a nomeação do governo e o processo orçamental passarão pelo menos seis meses. As consequências não são, todavia, tão graves como se poderá pensar.



João Leão tem ao dispor algumas ferramentas para situações urgentes. Uma delas é a possibilidade de autorizar a libertação de verbas sob a forma de uma antecipação de duodécimos. Essas verbas antecipadas podem depois ser acomodadas no orçamento que entrar em vigor a meio do ano, isto no cenário central de haver um governo estável após as eleições. Antecipar verbas e redistribuir despesa entre programas orçamentais - desde que não fure os tetos aprovados para 2021 - dão flexibilidade ao ministro (e controlo).