Os perigos da obsessão por uma alimentação saudável

Já não sabia o que era ter fome, porque estava sempre com fome. Proibia-se constantemente de comer, mas pensava em comida a toda a hora. Chegou ao limite de, em cinco dias, não fazer uma única refeição e só se alimentar com uma maçã – mesmo a praticar exercício e a frequentar as aulas. Até nisso, Cláudia Cruz, 31 anos, era obstinada: se entrava às 8h, levanta-se às 4h30 para correr; depois das aulas, corria mais 1h e em casa ainda fazia pranchas e flexões nos intervalos do estudo. Não tinha completa consciência do que estava a fazer.



"Achava, simplesmente, que estava a tornar-me uma pessoa mais saudável", diz à SÁBADO. Na verdade, as restrições na alimentação conduziram-na a um transtorno alimentar. "Quando eliminamos grupos de alimentos, isso tem um impacto psicológico: desregula a fome, aumenta a preocupação com o que escolhemos, eleva o risco de comer de forma emocional. Muitas vezes, estes distúrbios seguem-se a dietas restritivas", explica a nutricionista Sofia Rocha.



As mudanças no corpo de Cláudia Cruz aconteceram mais tarde do que o normal e coincidiram com a entrada na faculdade e a saída de casa dos pais. Na altura, engordou 5 kg e começou a fazer dieta para os perder. Primeiro, reduziu os hidratos de carbono (como arroz ou massa) e o açúcar – "há anos que não como um bolo de pastelaria porque, a seguir, ainda tenho um sentimento de culpa", admite –, até os eliminar completamente. Recuperou o peso inicial numa semana e meia, mas sentia-se bem e continuou com aquele regime restrito. Até que o corpo começou a ressentir-se. "Sentia-me tão esgotada que comecei a ter episódios de compulsão. A comer tudo o que me aparecia à frente no menor tempo possível, era uma coisa animalesca", descreve. Podiam ser duas caixas de cereais ou meio pacote de arroz, o que houvesse em casa. Comia até sentir os alimentos na garganta e uma dor intensa na barriga.



Como não estava demasiado magra, nem tinha excesso de peso – mede 1,60 metros e ia oscilando entre os 45 e os 48 kg –, ninguém percebeu que tinha um problema. Levava uma espécie de vida dupla, porque escondia o que se passava, e chegou a ter pensamentos suicidas. "O organismo atinge picos de cansaço tanto quando não tem comida, como por fazer a digestão de muita comida. O stress era permanente e, mentalmente, sentia-me deprimida", assume. Passou 10 anos da sua vida nestes regimes: houve uma fase em que seguiu a Paleo (que recria a alimentação do homem há 10 mil anos), depois foi vegetariana e também experimentou a alimentação crudívora – só aguentou um mês porque ingerir os alimentos crus provocava-lhe grandes desarranjos intestinais.



"O que eu sinto é que as dietas nos encaixotam. Não há espaço para as vontades e os desejos porque estamos dentro daquele registo", considera. Só aos 29 anos é que a radioterapeuta, que vive em Coimbra, percebeu que precisava de ajuda. Chegou a procurar um psiquiatra e a tomar um antidepressivo, mas só conseguiu libertar-se deste círculo vicioso quando percebeu que "nós é que nos adequamos à alimentação e não o contrário", diz. Foram precisos quase dois anos, mas reaprendeu a comer, e a saborear um prato de arroz (que agora adora), e já tem momentos em que não pensa em comida.





sofia rocha