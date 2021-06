Nestlé reconhece que maior parte dos seus produtos não é saudável

A empresa de produtos alimentares Nestlé reconheceu num documento distribuído aos seus principais executivos que 63% dos produtos que comercializa não são saudáveis. A empresa responsável pelos KitKats, Nesquick ou Nespresso reconheceu que está a tentar tornar os seus produtos mais saudáveis.



O documento interno é citado pelo jornal The Financial Times que acrescenta ainda que estes produtos "nunca vão ser saudáveis por muitas vezes que sejam renovados". "Fizemos melhorias significativas aos nossos produtos mas o nosso portefólio continua a ficar aquém face às definições externas de saúde numa paisagem onde as pressões regulatórias e as exigências dos consumidores estão a aumentar a olhos vistos", cita o Financial Times.



É ainda reconhecido que apenas 37% dos alimentos e bebidas comercializadas pela Nestlé têm uma classificação acima das 3,5 estrelas numa escala de zero a cinco. Apenas produtos com 3,5 ou mais estrelas são considerados saudáveis.