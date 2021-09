Como proteger a saúde do seu filho se ele quiser ser vegetariano

Foi de um momento para o outro: a família já estava sentada à mesa para jantar, quando Francisco anunciou: “Esta é a última vez que vou comer carne.” Fernanda Júlio não deu grande importância, achou que era uma fase passageira. Mas o filho foi radical, a partir daquela altura tornou-se vegetariano. A mãe tentou demovê-lo. “Ele amava presunto e eu fazia as comidas preferidas dele para o tentar”, conta, divertida. “Fui um bocado mazinha.” Nada o fez voltar atrás, nem mesmo ter passado quase um ano a comer só sopa e o acompanhamento do prato principal.



Havia uma razão forte para aquela mudança: “Um dia estávamos a passar por uma moradia aqui perto, que tem animais e ele disse-me: ‘Estás a ver aqueles cabritinhos, mãe? É por causa deles que eu não quero comer mais carne’”, recorda Fernanda. Aos 15 anos, Francisco começou a interessar-se pela origem daquilo que comia e decidiu cortar com alguns alimentos – mantém só os ovos (da quinta da avó) e os laticínios. “Sempre gostei muito de animais e deixei de me sentir bem a alimentar-me deles”, diz, hoje com 19 anos.



Contudo, a transição não foi fácil. Sobretudo para a família. Quando percebeu que o filho não ia voltar atrás, Fernanda Júlio levou-o a uma nutricionista – quis certificar-se de que não havia riscos para o seu crescimento. Também teve de aprender a cozinhar com alimentos como tofu e seitan. “Senão, ele acabava por comer sempre salsichas de soja, enlatados e congelados”, conta. A logística das refeições continua a ser um desafio. “Somos cinco em casa [tem mais duas filhas, Francisco é o do meio] e há dias em que faço três pratos diferentes”, diz a matriarca, 51 anos, que é educadora de infância. A mais velha, Mariana, 23 anos, seguiu o exemplo do irmão e também se tornou vegetariana, a mais nova, Madalena, 14, está em transição e já só come peixe, mas os pais mantêm a carne. “Nós gostamos e não queremos deixar de comer”, admite.