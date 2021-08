Este abacate pode salvar-lhe a vida?

Adora cerveja e fast food, esta é a primeira confissão do bioquímico que nos quer mostrar a ciência para uma vida longa e saudável. Não parece ser a forma mais eficaz de nos motivar, mas Graham Lawton, jornalista da New Scientist, revista de divulgação científica inglesa, conta que já fez mudanças na sua vida – algumas que implicam um sacrifício de umas horas por dia (já vamos ao jejum intermitente) – e que, apesar de ter 50 anos, a sua idade biológica é de 45. Segredo? Mudar hábitos.

Graham Lawton explica à SÁBADO que o livro é o resultado dos vários estudos e artigos que recolheu ao longo dos seus anos de trabalho e quer passar uma mensagem clara: “Só vivemos uma vez. Temos uma obrigação moral para com os nossos pais, filhos, família, amigos, de tirar partido do melhor que temos, de fazer pequenos sacrifícios para ter uma vida mais saudável. As pessoas saudáveis são mentalmente felizes.”





O jornalista sublinha que não é possível seguir todos os mais de 70 conselhos ou verdades sobre temas tão diferentes como sono, exercício físico, suplementos, vitaminas e dietas de Este Livro Pode Salvar a Sua Vida. “Se seguisse tudo, teria uma existência sem alma.” Descubra alguns dos mitos sobre bem-estar e dicas que fazem a diferença. Claro que mexer-se e fazer exercício é essencial. Mas os 10 mil passos não têm fundamentação científica.