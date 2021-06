Afinal, ser feliz é uma ciência

Meter conversa com estranhos, ir jantar fora ou fazer voluntariado. Tudo isto são estratégias para ser feliz e todas têm suporte científico. Psicólogos e economistas têm-se dedicado a estudar a felicidade e as descobertas são surpreendentes.



Até um prémio Nobel da Economia já se debruçou sobre o tema e descobriu que está relacionado com a memória. O assunto é tão sério – e complexo – que existe uma cadeira na Universidade de Yale que aplica as descobertas científicas ao dia a dia. "Ser feliz dá trabalho, temos de mudar os nossos hábitos", diz à SÁBADO Laurie Santos, a professora responsável pela disciplina.

Porque é que dá trabalho? O nosso cérebro não ajuda muito. Por exemplo, recordamo-nos mais das experiências más do que das boas. Outra prova: compararmo-nos com os outros e regermos a nossa felicidade por isso. Laurie Santos apresenta um estudo: "Ao analisar o rosto de vencedores olímpicos, percebeu-se que o vencedor da medalha de prata não está tão feliz como o da de bronze. É que o segundo só pensa em como esteve tão perto de ganhar o ouro."