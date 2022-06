Permita-se comer esta pizza. Sem culpa

Quando Maria teve o seu segundo filho, engordou 16 quilos. Sentia-se pesada e queria emagrecer. Já tinha começado a fazer dieta e estava prestes a inscrever-se num ginásio, mas Sophie Deram fê-la mudar de ideias. Aconselhou-a a economizar o dinheiro e a descansar. Afinal, Maria já tinha um trabalho bastante físico: é empregada doméstica. “Fiz com que ela começasse a tomar o pequeno-almoço e a almoçar e acho que salvei uma vida. Ela estava a berrar de exaustão com dois bebés em casa e a estragar a saúde”, conta a especialista à SÁBADO. Maria acabou por perder aqueles 16 quilos em dois anos, fazendo tudo ao contrário: a comer mais e com menos exercício.