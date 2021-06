Fundou a Prozis, tirou filosofia, coleciona carros: o misterioso milionário Milhão

É um excêntrico que não aparece nos media. Tirou Filosofia quando já era dono da Prozis. Continuou implacável. O negócio que diz ter fundado com a venda do carro é um império na nutrição desportiva.

"Fiquei espantada quando ele apareceu", diz Alexandra Abranches, professora de Filosofia da Universidade do Minho. "Ele" era Miguel Milhão, que aos 30 anos era um aluno invulgar no primeiro ano de Filosofia. "Contou que tinha uma empresa que correra muito bem, que regressara para Braga e que estava reformado", recorda a professora. Milhão já fazia jus ao apelido – começara a coleção de carros (terá sido o primeiro a ter um Tesla em Portugal), vivia numa quinta em Braga onde produzia a carne e os vegetais que comia.



Não ostentava, mas se lhe perguntassem se tinha dinheiro, como acabaram por perguntar, assumia com simplicidade desarmante: "Tenho muito dinheiro." O caloiro Miguel Milhão era o dono da Prozis, hoje uma das maiores empresas europeias de comércio de alimentos para desporto.



Apesar da presença frequente da Prozis nos patrocínios e nas redes sociais – onde é representada por influencers como Carolina Patrocínio –, o seu fundador aparece pouco. É deliberado. A Prozis, uma empresa que indica uma faturação de 170 milhões de euros, raramente responde aos media, tal como Miguel Milhão. "Obrigado, mas não tenho interesse. Sou uma pessoa muito reservada e já não vivo em Portugal", respondeu ao pedido da SÁBADO para este artigo. Na rede social LinkedIn indica que vive na Flórida.

A discrição é um meio de controlo por parte de uma figura assumidamente excêntrica. Os escritórios da Prozis na Maia ocupam um enorme espaço aberto no que outrora foi um centro comercial, hoje decorado com imagens de super-heróis e outros símbolos da cultura pop. O escritório de Milhão é um retângulo envidraçado e transparente, que chegou a ter um pequeno recinto exterior adjacente vedado por uma cerca, com fardos de palha e uma cabra, contou à SÁBADO uma fonte que preferiu o anonimato. Dentro do retângulo, além da secretária pessoal de Milhão, havia um gato sem pelo, da raça sphynx.