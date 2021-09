O fenómeno – e polémico – Pinto Coelho

Nunca foi consensual e não era agora, acabado de completar 73 anos e com quase 50 de prática clínica, que se ia transformar numa personalidade unânime. Ano e meio depois do início da pandemia, Manuel Pinto Coelho mantém as mesmas convicções: “A estratégia [de combate ao novo coronavírus] está totalmente errada porque se está a privilegiar a semente – leia-se vírus –, em vez do solo – leia-se sistema imunitário.” Por isso, o médico é categórico: “Se o Governo distribuísse vitamina D pela população, não tenho a menor dúvida de que não estaríamos a viver este drama da pandemia.”



Basta uma dose de 10 mil unidades internacionais diárias de vitamina D para um adulto fortalecer o seu sistema imunitário, defende Manuel Pinto Coelho, que no seu mais recente livro – O Segredo do Sistema Imunitário, lançado este ano pela Oficina do Livro e que já vai na quarta edição – cita inúmeros estudos científicos.



Controverso entre a comunidade científica, isso não o impede de ser campeão de vendas em Portugal. Aliás, sente-se orgulhoso de ter sido “o primeiro a falar do papel gigante da vitamina D”, em 2015, na obra Chegar Novo a Velho, que vendeu 140 mil exemplares e está traduzido em inglês e alemão. Na altura, a frase: “a radiação solar faz-nos mais bem do que mal” valeu-lhe muitas críticas, mas, hoje, diz que é “uma evidência”, apesar de, “infelizmente, a medicina não estar atenta a esta temática”.