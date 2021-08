Ganhar peso na meia-idade? Pode dizer adeus à desculpa do metabolismo mais lento

Acabou-se a desculpa de que aquela barriguinha que se ganhou ali por volta dos 40 anos se deve a um abrandamento do metabolismo. Um estudo sem precedentes mostra que o metabolismo se mantém sem alterações entre os 20 e os 60 anos. E tem o seu pico ao ano de idade.



O estudo, publicado na revista Science, seguiu 6.400 pessoas de 29 países, com idades entre os oito dias de vida e os 95 anos.



O metabolismo é tão só cada gota de transformações químicas que acontecem no interior das nossas células e que são necessárias para manter o corpo a funcionar. Logo, quanto maior for o corpo - seja massa muscular ou gordura abdominal - mais energia vai precisar para funcionar.