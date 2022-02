A extraordinária vida da monarca viva com o reinado mais longo da História

Quando nasceu, a 21 de abril de 1926, Elizabeth Alexandra Mary era a terceira na linha de sucessão ao trono depois do seu tio Eduardo, príncipe de Gales, e do seu pai, o príncipe Alberto, duque de Iorque. Não era esperado que Isabel se tornasse rainha, já que o príncipe de Gales era jovem e todos esperavam que se casasse e tivesse filhos. Quando o seu avô, o rei George VI morreu em 1936, é o tio Eduardo VIII quem ascende ao trono. No mesmo ano, abdicou para se casar com Wallis Simpson, uma americana divorciada, provocando uma crise institucional. É aí que o duque de Iorque, pai de Isabel sobe ao trono como George VI, ficando ela como futura rainha, o que aconteceu em fevereiro de 1952, com a morte do pai, George VI. Tinha 25 anos e dois filhos, Carlos e Ana. Ao longo do seu reinado tem batido recordes: em 2015, destronou a rainha Vitória; em 2017, foi a primeira monarca britânica a comemorar o jubileu de safira (65 anos) e agora atingirá a platina. Se chegar a maio de 2024, ultrapassará a marca lendária de Luís XIV – 72 anos de reinado.



Anos 50

Foi durante uma viagem ao Quénia que a então princesa Isabel recebeu a notícia da morte do pai, a 6 de fevereiro de 1952. A partir daí tornou-se rainha, ainda que, devido ao luto, só tenha sido coroada a 2 de junho de 1953, numa cerimónia para mais de oito mil convidados e que durou três horas. Por insistência de Filipe de Edimburgo, que venceu a oposição de Sir Winston Churchill, então primeiro-ministro, foi o primeiro evento real transmitido pela televisão, com mais de 277 milhões de espetadores em todo o mundo. Churchill e Isabel II mantiveram uma amizade profunda e as suas reuniões prolongavam-se de 30 minutos para duas horas. Apesar de ser uma presença essencial na cerimónia de abertura do novo ano parlamentar, tomar conhecimento de todos os projetos de lei aprovados pelo Governo Britânico e ter reuniões periódicas com o primeiro-ministro, Sua Majestade mantém neutralidade política. Churchill respeitava muito a monarquia e idolatrava a jovem monarca. Quando ele se retirou em 1955, Isabel II escreveu uma carta a dizer-lhe o quanto iria sentir a sua falta. E no funeral do ex-governante, em 1965, quebrou o protocolo ao chegar às cerimónias antes da família.



A primeira viagem internacional como monarca foi em novembro de 1953, uma visita de dois dias ao Panamá. A 16 de fevereiro de 1957, a Rainha de Inglaterra fazia a sua primeira visita oficial a Portugal. O objetivo era reforçar a aliança com a Inglaterra, aliviando a pressão internacional, sobretudo nas Nações Unidas, onde a política colonial portuguesa era posta em causa, cada vez com mais frequência. Filipe de Edimburgo (que era almirante da Marinha e capitão-geral da Royal Marines) andara quatro meses pela Austrália, Nova Zelândia, Malvinas, Gâmbia e Gibraltar, a bordo do iate Britannia, que ancorou em Setúbal, para ir ter com Isabel II à Base Aérea do Montijo, onde o Viscount em que ela viajara, com uma comitiva de 25 pessoas, aterraria. Quando aterrou, o príncipe Filipe subiu as escadas e desapareceu no interior do aparelho. Pouco depois, o casal descia, sorridente, ela de tailleur escuro, ele de fato discreto e com o rosto marcado de baton. Isabel II aproveitou a vinda a Portugal para estar com o marido, e nas palavras de responsáveis pelo protocolo, para cumprir "certos desejos íntimos". A Rainha, com 30 anos, era na época um alvo privilegiado da imprensa cor-de-rosa, que consideraram a sua estada em Portugal uma "segunda lua-de-mel".