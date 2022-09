Com a subida ao poder de Carlos e a saída dos holofotes dod prínciped André e Harry, William torna-se numa figura cada vez mais central da monarquia britânica - um caminho que lhe estava destinado desde sempre.

Nascido para ser rei, William torna-se oficialmente herdeiro do trono

Praticamente desde o nascimento, a 21 de junho de 1982, que William Arthur Philip Louis Mountbatten sabia o peso da responsabilidade que os laços familiares lhe davam. Cresceu sob essa premissa, principalmente tendo em conta que o possível futuro reinado de Carlos era indefinido. Desde ontem, com a subida do pai ao trono, que se tornou duque da Cornualha e príncipe de Gales, títulos que pertencem ao herdeiro do trono britânico.