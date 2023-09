Um ano depois da morte, Inglaterra recorda Isabel II, a rainha e mulher 'extraordinária'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Foi no dia 8 de setembro de 2022 que Isabel II, a rainha mais duradoura de Inglaterra, morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia. Um ano depois, o filho e atual monarca recorda, "com grande carinho", a vida e o serviço da mãe.







REUTERS/Susannah Ireland



Carlos III e a Camilla na Igreja Paroquial de Crathie, perto de Balmoral, na Escócia, Grã-Bretanha



William e Kate num serviço religioso na Catedral de St Davids, no Reino Unido



Ativistas do grupo "No More Royals" protestaram em frente ao Palácio de Buckingham

Ainda assim, o dia não será marcado por grandes formalidades ou protocolos. Carlos III e Camilla resguardaram-se e, durante o período da manhã, estiveram num serviço religioso particular, numa igreja privada em Balmoral, Escócia. À saída, conversaram com alguns populares e antigos funcionários de Isabel II.Emitiram ainda um comunicado onde agradeceram "o amor e apoio" que foi demonstrado aos atuais monarcas que, durante este ano, deram "o melhor para servir todos".O príncipe William e a mulher, Kate, também já prestaram as suas homenagens na Catedral de St Davids, na Escócia, e, nas redes sociais, escreveram: "Todos sentimos a sua falta".Já o Palácio de Buckingham partilhou um retrato da falecida rainha que só tinha sido exibido numa exposição enquanto Rishi Sunak, primeiro-ministro, afirmou que passado um ano a "devoção" da rainha ao Reino Unido e à Commonwealth "parece maior", "mais profunda" e agradeceu a vida de uma mulher que considerou ser "extraordinária".O primeiro ano de reinado de Carlos III foi marcado pelas cerimónias de coroação , o maior evento realizado no Reino Unido nos últimos anos. Mas os 356 dias de poder também lhe deram algumas dores de cabeça, tanto pelas polémicas em torno do seu filho mais novo e da nora, Harry e Meghan , como pelas amizades do seu irmão André com Jeffrey Epstein Ainda assim, a maioria dos ingleses que segue a família real parece ter uma visão positiva do seu reinado. A grande batalha de Carlos III vai ser conseguir seduzir as gerações mais jovens que há muito pedem o fim da monarquia.