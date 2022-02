Whoopi Goldberg suspensa por ter dito que Holocausto 'não é sobre a raça'

A apresentadora e atriz Whoopi Goldberg foi suspensa do seu programa - The View - por duas semanas depois de ter dito que o Holocausto "não era uma questão de raça". As declarações foram proferidas na segunda-feira e apesar de ter pedido desculpas, a ABC decidiu penalizar a apresentadora.



"Com efeitos imediatos, vou suspender Whoopi Goldberg por duas semanas devido ais seus comentários insultuosos", refere a presidente da estação de televisão ABC, Kim Godwin, no comunicado de terça-feira à noite. Acrescentando que apesar do pedido de desculpas, Kim pediu a Whoopi que "refletisse e aprendesse com o impatco dos seus comentários". "Toda a ABC expressa solidariedade aos nossos colegas, amigos, familiares e comunidades judaicas."



Whoopi Goldberg ainda não comentou a sua suspensão.