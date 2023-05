Arquivos do FBI revelam plano para matar Isabel II nos Estados Unidos

Um arquivo do FBI relacionado com uma visita oficial de Isabel II aos Estados Unidos em 1983 revelou uma conspiração para matar a rainha do Reino Unido.







U.S. National Archives

O documento foi agora tornado público na sequência da morte da monarca em setembro do ano passado e descreve informações de agentes federais sobre uma ameaça à vida da rainha quando passou pela Califórnia há 40 anos. Segundo os arquivos terá sido feito um telefonema por "um homem que alegou que a sua filha tinha sido morta na Irlanda do Norte por uma bala de borracha".O mesmo homem alegou que "tentaria ferir a rainha Isabel e faria isso atirando algum objeto da ponte Golden Gate no iate real Britannia enquanto o barco passasse por baixo da ponte, ou tentaria matar a rainha Isabel II".O processo refere que o autor da ameaça era visto num bar irlandês com "fama por ser um popular bar frequentado por simpatizantes do Exército Republicano Irlandês Provisório".Isabel II e o príncipe Filipe fizeram uma visita oficial à costa oeste dos Estados Unidos entre fevereiro e março de 1983. Em 1991 a visita repetiu-se e o FBI revelou-se mais uma vez preocupado com grupos irlandeses que pretendiam protestar contra a presença da monarca num jogo de basebol ou numa cerimónia na Casa Branca.Neste caso as informações foram oriundas de um jornal irlandês publicado na Filadélfia. O artigo afirmava que os sentimentos antibritânicos estavam a aumentar como resultado do julgamento dos Birmingham Six (um grupo de seis irlandeses condenados a prisão perpétua em 1975 por ataques bombistas em pubs, que foram mais tarde libertados e indemnizados) pelo corrupto sistema judicial inglês e pela recente onda de assassinatos brutais de nacionalistas irlandeses desarmados.Embora o artigo do Irish Edition não referisse ameaças contra a rainha, o FBI considerou que "as declarações podem ser vistas como inflamatórias".Apesar destes indícios num outro arquivo datado de 1989 refere que o FBI desconhecia ameaças específicas contra a rainha mas que tem de estar sempre atento para "a possibilidade de ameaças contra a monarquia britânica por parte do Exército Republicano Irlandês".