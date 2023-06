Sarah Ferguson operada a cancro da mama

A duquesa de York, ex-mulher do príncipe André, foi diagnosticada com cancro da mama e operada para que fosse possível retirar o nódulo.







Os porta-vozes de Sarah Ferguson avançaram no domingo que os médicos tinham descoberto um tumor durante uma mamografia de rotina mas que Sarah tinha sido operada no início da semana: "A duquesa está a receber os melhores cuidados médicos e o prognóstico é bom".A duquesa, de 63 anos, já teve alta do hospital King Edward VII e encontra-se em casa a recuperar. Foi ainda referido que Sarah está "sem sintomas" e que espera que este episódio sirva para relembrar "a importância de fazer exames regulares".Sarah Ferguson foi casada com o príncipe André entre 1986 e 1996, juntos tiveram duas filhas, a princesa Breatrice e a princesa Eugenie e, apesar de se terem separado, Sarah manteve a sua relação próxima com os membros da família real.É também escritora, contanto com mais de 20 livros, e recentemente criou um podcast chamado Tea Talks With the Duchess and Sarah, com a empreendedora e amiga Sarah Thomson, e é esperado que esta segunda-feira saia um episódio a falar sobre o assunto.