Carlos III é proclamado rei

Como primeira decisão, o monarca declarou que o dia do funeral da mãe será feriado no Reino Unido.

Depois da morte da rainha Isabel II, Carlos III é oficialmente rei. No Palácio de St. James, em Londres, Richard Tilbrook, secretário do Conselho Privado, leu o texto de auto-proclamação onde declarou que "o príncipe Carlos é agora, pela morte da nossa rainha, o único líder, pela graça de Deus, do Reino Unido e da Irlanda do Norte, rei e herdeiro da Commonwealth".