O que não sabe sobre o príncipe William

O príncipe William sopra 40 velas no próximo dia 21 de junho. Mas o nascimento do herdeiro de Inglaterra esteve para não acontecer. Aos quatro meses de gravidez, a princesa Diana atirou-se das escadas do Palácio de Kensington, numa tentativa desesperada de chamar a atenção do marido. O bebé não sofreu mazelas e foi o primeiro herdeiro a nascer no hospital e de parto natural, sem sedação.



William, a criança terrível

O príncipe de aparência calma foi uma criança birrenta e malcomportada. William sabia do seu estatuto de herdeiro da coroa e ameaçava a ama e os empregados do Palácio de Kensington. “Quando for rei, vou enviar todos os meus cavaleiros para te matar!”, dizia, segundo a biografia The Palace Papers, de Tina Brown. Com 4 anos, no casamento do tio André e Sarah Ferguson, deitou a língua fora às damas de honra, usou o chapéu de palha como se fosse uns binóculos e o folheto de cânticos como um trompete. O comportamento levou a princesa Diana a insistir que William frequentasse o pré-escolar fora do palácio. Durante alguns anos ainda foi o rufia da escola, mas depois o seu temperamento mudou.