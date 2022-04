Isabel II falou pela primeira vez sobre a covid-19. "Deixa-nos muito cansados"

Primeiro foi Camila e o príncipe Carlos a testarem positivo ao coronavírus mas, poucos dias depois, surgia também a notícia de que a rainha estava com covid-19. Os sintomas terão sido leves, "como um resfriado", mas a monarca revela ter sentido um cansaço extremo.

A 20 de fevereiro deste ano, um domingo, o Palácio de Buckingham anunciava que a rainha Isabel II estava infetada com covid-19. A monarca de 95 anos teve "sintomas ligeiros", semelhantes "a uma constipação", mas terá recebido assistência médica no palácio real por precaução. Passadas sete semanas, Isabel II falou ao país e ao mundo sobre a sua experiência durante uma videoconferência na sequência da inauguração da ala Queen Elizabeth, no Royal London Hospital.