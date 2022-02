Camilla, uma futura Rainha no trono de Inglaterra

No início do seu Jubileu de Platina, Isabel II respondeu finalmente a uma pergunta persistente e incómoda que há muito pairava na casa real britânica. Quando o príncipe Carlos se tornar rei, a sua mulher, Camilla Parker Bowles, de 74 anos, deverá ter o título de rainha consorte. A notícia foi revelada pela própria rainha em comunicado divulgado no último sábado. Ao conceder-lhe o título de rainha consorte, a monarca, que completa 96 anos a 21 de abril, encerra o debate de uma vez por todas e o longo caminho para a aceitação pública da eterna amante do futuro rei de Inglaterra continua.



Uma coroa com 2800 diamantes

Mesmo os príncipes William e Harry que, segundo o historiador Robert Lacey, eram contra esse estatuto de rainha, não têm mais nada a dizer. Hoje, Camilla patrocina ou preside cerca de 100 instituições de caridade. Um dia, quando Isabel II morrer, ela se tornará a "rainha Camilla" para todos os britânicos. Segundo o Daily Mail, William, próximo herdeiro, não fez parte da decisão, mas apoiou. "A sua relação com o pai nunca esteve tão bem. Não tem proximidade com a madrasta, mas dão-se bem. Ele também respeita muito a avó e o que a rainha decide, ele apoia", revelou uma fonte àquele jornal.





O tablóide afirma que "os planos para o dia da coroação de Carlos já estão planeados", e a duquesa da Cornualha irá usar uma coroa com uma moldura de platina com 2.800 diamantes – muitos deles vieram do Regal Circlet da rainha Victoria – incluindo o controverso diamante Koh-i-Noor de 105,6 quilates. A joia foi oferecida à monarca em 1856 pelo sultão Abdulmedjid como agradecimento pelo apoio da Grã-Bretanha na Guerra da Crimeia.