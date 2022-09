Uma confusão entre o nome de duas utilizadoras do Twitter levou várias pessoas a mencionar nas suas publicações Liz Trussell, como se tratasse da nova primeira-ministra britânica, Liz Truss.

No Twitter, a Liz Truss errada recebeu muitos parabéns

