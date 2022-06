William chega os 40 com a popularidade no máximo

Esta terça-feira, 21 de junho, comemora-se o 40.º aniversário do príncipe William. O filho mais velho de Carlos e Diana de Gales tornou-se o segundo na linha de sucessão ao trono de Inglaterra, lugar que ocupa há 40 anos. Foi o primeiro príncipe britânico que nasceu fora do palácio. A rainha só o viu dias depois do seu nascimento e no primeiro encontro, segundo a revista Marie Claire, disse: "Menos mal – não tem as orelhas do pai!". Ao longo da sua vida, William Arthur Philip Louis enfrentou os desafios de ser membro da família real, o maior talvez tenha sido a trágica morte da mãe, a princesa Diana, em agosto de 1997, quando tinha apenas 15 anos.