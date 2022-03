Isabel II regressa à vida pública em memorial de homenagem ao Príncipe Filipe

Cerimónia de homenagem ao falecido duque de Edimburgo, conta ainda com o regresso do príncipe André à vida pública, depois de ter chegado a acordo no caso de abuso sexual. Este é o primeiro evento fora das portas do Palácio em que a rainha estará presente, em 2022.