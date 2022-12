Mensagem de Natal do rei Carlos bate recorde televisivo

A tradicional transmissão de Natal do monarca inglês foi este ano protagonizada, pela primeira vez, pelo rei Carlos III. O discurso de Natal acabou por ser o mais visto dos últimos 20 anos. Ou seja, desde que existe a monitorização das audiências no Reino Unido.



Um total de 10,6 milhões de telespetadores assistiram à mensagem de Carlos na BBC One, BBC Two e ITV. Este foi mesmo o programa com mais audiência no dia de Natal, ultrapassando até as plataformas de streaming, como a Netflix.





Cerca de 8,1 milhões de telespetadores assistiram à transmissão na BBC One, 1,58 milhões estavam sincronizados na ITV e 929 mil na BBC Two, que inclui linguagem gestual.Carlos falou à nação a partir da capela de São Jorge no Castelo de Windsor, onde o funeral de Isabel II foi realizado há três meses. Na mensagem de oito minutos, o rei homenageou a sua mãe e abordou a crise relativa ao aumento do custo de vida no Reino Unido, enquanto eram transmitidas imagens do Banco Alimentar e de refeições a serem distribuídas aos mais necessitados.